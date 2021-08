PS-Madeira expressa solidariedade com as comunidades na África do Sul

O PS-Madeira, através das Mulheres Socialistas da Madeira, promoveu um jantar-convívio com elementos das comunidades madeirenses radicadas em diversos países, com o objectivo de assinalar o Dia da Mulher na África do Sul (9 de Agosto).

O PS aproveitou a oportunidade para saudar as comunidades espalhadas pelo mundo, dirigindo um cumprimento especial àquelas que, em especial na África do Sul, têm vivido nos últimos tempos situações de violência.

Mafalda Gonçalves estendeu “um abraço de fraternidade e solidariedade a todos os irmãos e irmãs das comunidades”. Tratou-se, como explicou, de um encontro multicultural e intercultural que serviu para trocar impressões e para dizer a estas comunidades que podem contar com o PS-M.

Também presente na iniciativa esteve o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, que aproveitou para manifestar solidariedade para com as comunidades, face às situações dramáticas que têm vivenciado, particularmente na África do Sul e na Venezuela.

O dirigente enalteceu o facto de os madeirenses espalharem o nome e a cultura da Região pelo mundo fora. “A Madeira é um lugar pequeno, mas tem uns braços enormes que nos abraçam a todos e fazem com que voltemos à nossa terra”, destaco Paulo Cafôfo.



“A Madeira está onde está um madeirense”, salientou, frisando que, “mesmo aqui, à distância, sentimos a dor que eles passam lá”. O líder socialista fez ainda questão de salientar o quanto os emigrantes deram e dão à nossa Região, agradecendo todo o seu esforço e reconhecimento.

De referir que o jantar-convívio contou com a presença de pessoas das comunidades madeirenses na África do Sul, na Venezuela e na Inglaterra.