Madeira forçada a rever estratégia para o clima

Governo Regional vai actualizar o plano de adaptação às alterações climáticas, após relatório internacional que revela aumento do aquecimento global. Antigo director do Ambiente, Domingos Abreu, elege a escassez de água como a principal preocupação na Região.

Teleférico dos Canhas sem certificação. é o título do nosso ‘Fact Check’ de hoje. Câmara da Ponta do Sol gastou 40 mil euros para que a estrutura possa transportar pessoas, mas a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres ainda não recebeu nenhum pedido de autorização.

Destaca também para Rogério Gouveia, que irá substituir Calado a 16 de Agosto.

Tomada de posse do novo secretário regional realiza-se já na próxima segunda-feira, na ALM. O ainda ‘vice’ sai a seu pedido para se dedicar às Autárquicas no Funchal.

Já o ‘Volta à Ilha’ das eleições autárquicas, de hoje, vai para o trânsito e árvores que estão no topo das aflições da freguesia do Monte P.6.

Nota ainda para o preço de produtos e o custo de serviços que dão sinais de aumento.

