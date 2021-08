Raquel Coelho formaliza candidatura ao Funchal pelo PTP

A deputada e dirigente do PTP/Madeira, cabeça de lista do partido às eleições autárquicas no Funchal, formalizou hoje a sua candidatura, com a entrega das listas no Palácio da Justiça.

Raquel Coelho informou que o PTP irá concorrer a todos os órgãos do concelho, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a todas as freguesias.

"Temos como objectivo, furar a bipolarização entre o PS e o PSD, os Funchalenses precisam de uma voz diferente e corajosa na Câmara do Funchal para combater os vícios instalados.", começou por dizer a candidata.

"Não aceitamos que o Funchal tenha o mesmo desfecho da Assembleia Regional. Um órgão monocórdico dominado pelos partidos do arco da governação, cujo discurso é praticamente igual. Defendem a mesma coisa, os interesses dos principais grupos económicos da região e os privilégios da nomenclatura do partido". Tudo faremos para impedir que as vozes dissonantes sejam silenciadas", disse Raquel Coelho.