Google altera políticas de segurança 'online' para crianças e adolescentes

A Google anunciou que tinha actualizado as suas políticas para a segurança 'online' de crianças e adolescentes com o objetivo de "criar produtos que sejam seguros por definição", com mais privacidade e que "colocam as pessoas no controlo".

Num comunicado, a tecnológica indicou que, entre as mudanças está um maior controlo sobre a pegada digital dos menores e adaptar experiências de produto para crianças e adolescentes, nomeadamente em plataformas como o YouToube, na pesquisa, no assistente, histórico de localização, Play e no Google Workspace for Education.

"Embora não permitamos que as crianças com menos de 13 anos criem uma conta padrão da Google, trabalhamos muito para criar experiências de produto enriquecedoras especificamente para elas, adolescentes e famílias", salientou a tecnológica.