Francisco Dionísio é o mandatário para a juventude da candidatura ao Funchal

A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR), apresentou hoje Francisco Dionísio como mandatário para a juventude da candidatura ao Funchal. Uma apresentação que coincidiu também com a abertura oficial da sede de candidatura da coligação, que fica situada na Rua 31 de Janeiro.

O candidato à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, começou por enaltecer “a escolha de um jovem com provas dadas, residente e natural do concelho, com um percurso brilhante em termos de formação, trabalho, associativismo e voluntariado, e que se tem dedicado, ao longo dos últimos anos, a promover políticas de juventude no Funchal".

“É um privilégio que o Francisco tenha aceite o convite da Coligação Confiança para desempenhar este papel na nossa candidatura, e a juventude do Funchal não poderia ficar melhor representada, porque estamos a falar de um jovem com uma dinâmica ímpar, que acredita nas causas que defende e trabalha de forma incansável para levá-las a bom porto. Com o Francisco, continuaremos a aprofundar políticas públicas na área da juventude pioneiras e inovadoras, na linha do trabalho com que nos temos notabilizado nos últimos anos”. Miguel Silva Gouveia

Sobre a sede de candidatura, disse “este será um espaço de trabalho, de proximidade, de liberdade, onde todas as opiniões serão bem-vindas, e de participação".

O espaço estará diariamente aberto a toda a população e, além de iniciativas de campanha, vai igualmente acolher reuniões entre os munícipes e os candidatos às freguesias, à vereação e à Assembleia Municipal.

Sobre o mandatário:

Francisco Dionísio, de 29 anos, é Mestre em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e está a terminar o Mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária, pela Escola Superior de Educação de Lisboa. Desde 2019, é o Coordenador do 1.º Plano Municipal de Juventude de sempre no concelho, que foi recentemente aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal do Funchal.