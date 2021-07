Trânsito é o principal problema do Funchal

O trânsito está no topo dos problemas que carecem de resolução urgente no Funchal.

Para 28% dos inquiridos no estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO Eurosondagem as anomalias na mobilidade ocupam a lista de preocupações, seguindo-se as dificuldades na habitação, citadas por 19,6% e a insegurança, que é referida por 18,8%.

Água e comércio são outras áreas a merecer intervenção, sendo referidas por 17,3% e 16,3% dos inquiridos.

Na sondagem que publicamos na edição impressa de hoje houve uma outra pergunta de conjuntura, relacionada com o factor mais determinante na disputa autárquica no Funchal. Quando questionados sobre “o que vai ser mais decisivo para ganhar a Câmara do Funchal?”, 27,3% consideram que tudo dependerá, em termos de desfecho, do cabeça-de-lista. Só depois surge a equipa candidata, tida em conta por 22,2% dos entrevistados, as propostas concretas, que são importantes para 20% e a campanha eleitoral apreciada por 19,6%.

A hipótese de algum caso judicial influenciar a votação é referida apenas por 10.9%.

Estes dados constam do estudo de opinião assente em 1.525 entrevistas validadas e que em termos políticos revelou que as Eleições Autárquicas deste ano se realizassem hoje o desfecho seria favorável à ‘Confiança’ pois, nesta altura, a sensivelmente dois meses do sufrágio, a coligação que governa o concelho do Funchal desde 2013 goza de uma vantagem de quatro pontos percentuais sobre a aliança de direita que sustenta o governo regional.