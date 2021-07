Semana da Juventude de regresso a Câmara de Lobos

A Semana da Juventude está de volta a Câmara de Lobos depois do interregno de um ano devido à pandemia.

A edição deste ano começou ontem com um workshop virtual organizado pelo Teatro Metaphora, intitulado 'Despertar Consciente', que abordou o tema do consumo ecologicamente responsável de vestuário.

Ao longo da semana serão realizados uma série de eventos entre sessões de esclarecimento sobre programas para a juventude, visita às instalações da futura residência artística, que ficará localizada no ilhéu de Câmara de Lobos, e tertúlia sobre a problemática da toxicodependência.

O ponto alto do evento está reservado para o dia 23 de Julho, com a apresentação das propostas finais da 2.ª edição da iniciativa Banco de Ideias, pelas 19 horas, no MIM-Museu de Imprensa da Madeira.

A iniciativa 'Banco de Ideias' surgiu em 2020, sendo promovido pela Câmara Municipal e a Associação de Amigos das Artes- Teatro Metaphora, com o intuito de fomentar a participação activa dos jovens na vida cívica do concelho. Os projectos premiados serão concretizados com a aplicação de 5.000 euros do orçamento municipal.

A semana da Juventude encerrará com o concerto do projecto musical regional Men On the Couch. Devido à situação pandémica, o espectáculo será limitado a 100 espectadores.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos com a colaboração da Associação de Amigos das Artes - Teatro Metaphora, da Universidade Aberta (CLA) e parceria com a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e Direcção Regional de Juventude.