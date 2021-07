CDU divulga caras da candidatura às juntas do Funchal

A CDU divulgou hoje, dia 22 de Julho, a lista dos candidatos à presidência das juntas de freguesia do Funchal nas próximas eleições autárquicas de 26 de Setembro.

Eis a lista completa:

Santo António: Ricardo Lume, deputado na ALRAM

Santa Maria: Martinho Correia, vendedor

São Martinho: Duarte Fernandes, advogado

Sé: Alberto Abreu, tipografo

São Pedro: Paulo Azevedo, guarda nocturno

Imaculado Coração de Maria: Agostinho Ramos, electricista

São Gonçalo: João Jorge Vieira, electricista

Santa Luzia: Lídia Luis, empregada de Mesa

São Roque: Fernão Rodrigues, escriturário

Monte: Énio Martins, assistente administrativo do Sesaram

De referir que os candidatos já havia sido apresentados oficialmente no passado dia 17 de Julho (sábado), no Jardim de Santa Luzia.

Recorde-se que a candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal é encabeçada por Edgar Silva.

Neste momento estão também oficialmente anunciadas as candidaturas à Câmara do Funchal do actual presidente, Miguel Silva Gouveia (coligação Confiança: PS, BE, PAN, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), de Pedro Calado (PSD/CDS), de Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Raquel Coelho (PTP) e Bruno Berenguer (JPP).