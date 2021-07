Francisco lamenta inundações "devastadoras" no centro da China

O Papa Francisco lamentou hoje as "devastadoras" inundações que atingiram o centro da China e expressou proximidade e solidariedade com as famílias das vítimas e afetados.

"Nos últimos dias, chuvas torrenciais abalaram a cidade de Zhengzhou, na província de Henan, na China, causando inundações devastadoras", disse o Papa, na janela do Palácio Apostólico do Vaticano, após rezar o 'Angelus'.

"Rezo pelas vítimas e pelas famílias e exprimo a minha proximidade e solidariedade com todos os que sofrem com esta calamidade", concluiu, citado pela agência EFE.

O número de mortos nas enchentes provocadas por chuvas torrenciais na província de Henan, no centro da China, nos últimos dias subiu para 58 e cinco pessoas ainda estão desaparecidas, informou a agência de notícias estatal Xinhua, no sábado.

Segundo a Xinhua, na mesma cidade continuam as operações de resgate num túnel rodoviário que foi inundado pela chuva, onde desde terça-feira se mantêm muitos veículos presos e onde o número de vítimas ainda não foi confirmado.