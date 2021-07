Juventude Popular Madeira controla espécies invasoras

A Juventude Popular da Madeira reuniu-se no Parque Ecológico, este domingo, 25 de Junho, para combater as espécies invasoras e defender uma melhor gestão da água.

A visita ao Parque Ecológico serviu para auxiliar no controlo de espécies invasoras, nomeadamente, acácias e eucaliptos. Um controlo fundamental para reduzir os riscos de incêndio, garantir a preservação da floresta Laurissilva e preservar as reservas de água.

A Juventude Popular (JP) destaca a importância da água, "um bem que será cada vez mais escasso e que por isso precisa de ser gerido com particular cuidado na preparação para as alterações climáticas, e visto que as espécies invasoras esgotam os recursos hídricos do solo, esta política de controlo reveste-se de grande importância". A solução, de acordo com a JP Madeira é substituir as áreas infestadas por espécies invasoras por floresta Laurissilva, uma "floresta húmida que permite aumentar a retenção dos recursos hídricos no solo".

Para combater a escassez de água, os jovens democratas-cristãos defendem ainda a necessidade de incentivarmos práticas de construção amigas do ambiente, nomeadamente com o aproveitamento de águas pluviais.