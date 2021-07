Avaria técnica deixa voo da TAP com destino a Lisboa ‘retido’ na Madeira

O voo da TAP TP 1694, com destino a Lisboa, que deveria ter descolado pelas 9h50, continua na pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. De acordo com um passageiro, em causa está uma avaria técnica.

João José Pereira relata que os passageiros chegaram a embarcar, mas já depois de se encontrarem no interior do avião foram informados de que iriam ser desligadas as luzes, a fim de resolver um problema técnico. Foi isso mesmo que aconteceu, no entanto, aparentemente sem resultados, uma vez que acabaram por requerer o desembarque dos passageiros. “Informaram sobre a avaria numa peça, que tem de ser enviada de Lisboa e pediram para sairmos do avião”, conta ao DIÁRIO.

Neste momento, os passageiros aguardam por instruções sobre como será feito o novo embarque junto às portas de embarque: se aguardam pela reparação da aeronave ou se podem ser colocados noutros voos . “Há muitos turistas descontentes pois partiam para Lisboa onde deviam embarcar em voos internacionais”, assume o passageiro.

No site do Aeroporto da Madeira não há qualquer informação sobre o estado do voo, isto depois de ter sido reportado o fecho das portas de embarque.

Passageiros serão colocados nos próximos voos

O DIÁRIO contactou o balcão de informações da TAP que confirmou que os passageiros estão a ser colocados nos próximos voos da companhia aérea.