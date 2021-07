Vítima desencarcerada já foi encaminhada para hospital

Após o capotamento de um camião do lixo na manhã de hoje na Estrada da Fundoa, junto aos Viveiros, os Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam ao desencarceramento de um indivíduo do sexo masculino.

A vítima, de cerca de 40 anos, foi desencarcerada após cerca de três horas de trabalhos, e já foi reencaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. No local encontrava-se, também, a PSP, para tomar conta da ocorrência.

A entrada para a via rápida junto aos Viveiros, no sentido Santa Cruz-Ribeira Brava, encontra-se fechada, devido à ocorrência.