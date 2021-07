Escola da Levada recebe última reunião de projecto Erasmus+

Nos dias 24, 25 e 26 de Julho de 2021 a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal, recebeu a última reunião do projecto Erasmus+ KA202 'No Bounds in Learning'.

O principal objectivo deste encontro foi a construção de materiais educativos adaptados às necessidades dos alunos com Necessidades Educativas Especiais que frequentam os cursos profissionais.

O projecto que tinha como coordenador a Turquia, teve mobilidades nos países parceiros Espanha, Grécia, Croácia e Itália.