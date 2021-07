Plano da CMF para a Juventude contempla cartão, gabinete e Festival Municipal Jovem

A constituição de um gabinete e de uma equipa municipal de juventude; o lançamento do Cartão Jovem Municipal; a criação de um plano anual de actividades para a juventude; lançamento de open-calls; e a criação de um Festival Municipal Jovem, para acontecer anualmente na cidade, são algumas das medidas que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) pretende implementar a curto e médio prazo no âmbito da seu Plano Municipal de Juventude.

O primeiro Plano Municipal de Juventude – FunJovem 20-30 - direcionado aos jovens dos 14 aos 30 anos que vivem, estudam ou trabalham no Funchal - foi apresentado esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A cerimónia de apresentação púbica contou com a presença do presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, da vereadora com o Pelouro da Juventude, Dina Letra, e com o coordenador do plano, Francisco Dionísio.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a ocasião para recordar algumas das medidas já implementadas pelo executivo no mandato anterior, nomeadamente o Conselho Municipal de Juventude.

"Desse trabalho, foi bem visível a falta de um plano que pudesse congregar a visão das diferentes associações que o Funchal tem, seja de carácter formativo, cultural, social ou desportivo”, vincou.

Desta constatação nasce, então o Plano Municipal de Juventude “onde estão incluídas as abordagens e sonhos das diferenças forças vivas da juventude do nosso concelho”.

O autarca destacou ainda que o conjunto de iniciativas previstas “permitirá agir de forma estrutura perante aqueles que são problemas que também querem ser atendidos, que são os problemas dos nossos jovens”, e recordou que “todo o Plano foi construído por jovens, com jovens, e a estratégia que o mesmo encerra é uma estratégia totalmente direccionada para jovens.”

O Funchal como cidade que se quer inclusiva e para todos não poderia deixar de ouvir a sua juventude, que tantos e bons exemplos nos tem dado ao nível da cidadania participativa. Mas mais do que ouvir, queremos permitir que sejam eles próprios os agentes de transformação e de construção da sua cidade, e é a isso que esse plano vem efetivamente responder.

Antes da apresentação pública o Plano Municipal de Juventude foi aprovado por unanimidade, tanto pelo Conselho Municipal de Juventude, como também pela Assembleia Municipal do Funchal.

O documento encontra-se divido por sete objetivos: Educação e formação de qualidade; Emancipação jovem; Qualidade de vida para todos; Cidade verde e sustentável; Cidadania e participação juvenil; Impulsionar o associativismo e voluntariado; e Cultura e lazer para todos.