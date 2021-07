PPM avança com candidatura ao Funchal sem a Aliança

O Aliança/Madeira não vai integrar a coligação anunciada com o PPM para concorrer à presidência da Câmara do Funchal nas autárquicas de 26 de Setembro, por razões "meramente burocráticas", anunciou hoje o partido.

"O partido Aliança/Madeira comunica que não integrará qualquer lista candidata ao concelho do Funchal nas eleições autárquicas do dia 26 de setembro", lê-se na nota distribuída às redações.

O Aliança explica que "foi inviabilizada por motivos meramente burocráticos a sua participação na coligação 'Funchal, um novo rumo', conjuntamente com o PPM e encabeçada por Américo Silva Dias".

Entretanto, o PPM já veio esclarecer, através de um comunicado de imprensa que decidiu "montar toda a estrutura" e concorrer às eleições de 26 de Setembro "com listas próprias do partido".

O partido mantém ainda o mesmo mote de apresentação, 'Funchal um Novo Rumo', apoiando a candidatura independente de Américo Silva Dias.

A apresentação oficial da candidatura acontece já na próxima sexta-feira, dia 30 Junho, pelas 10 horas, no Hotel Orquídea, no Funchal.

No Funchal, o principal concelho da Região Autónoma da Madeira, estão oficialmente anunciadas as candidaturas de Miguel Silva Gouveia (Coligação Confiança: PS, BE, PAN, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), Pedro Calado (PSD/CDS), Raquel Coelho (PTP), Edgar Silva (CDU), Duarte Gouveia (IL), Miguel Castro (Chega) e Bruno Berenguer (JPP).