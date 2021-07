Nuno Quintal vai treinar o Clube Futebol Caniçal na época 2021/2022

A Direcção do Clube Futebol (CF) Caniçal anunciou esta quarta-feira, dia 28 de Julho, que chegou a acordo com Nuno Quintal para assumir os destinos da equipa sénior, na época 2021/2022, sucedendo a João Inácio.

"O Nuno Quintal é um treinador com uma forte ligação ao nosso clube, tendo passado parte do seu percurso de jogador nas nossas fileiras. Como treinador também já orientou a equipa de Juniores, entre as épocas de 2015/2016 e 2018/2019 conquistando, tendo durante esse período, a promoção da equipa de juniores para a Divisão de Honra do respetivo escalão", destaca o Clube em nota remetida à imprensa.

Para além do CF Caniçal, Nuno Quintal também já passou pelo GRC Canicense e, mais recentemente, pela AD Camacha.

A equipa técnica será do CF Caniçal será, então, constituída por Nuno Quintal e pelos adjuntos Orlando Teixeira e Fábio Donato.