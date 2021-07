Henrique Afonso traz mensagens de emigrantes madeirenses

Henrique Afonso já chegou à Madeira. O velejador completou uma volta ao Mundo a bordo de um veleiro com 9 metros de comprimento – a ‘Sofia do Mar’. Depois de dois anos e meio a navegar, o ‘Pirata’ da Madeira – como também é conhecido - chegou ao final do dia de segunda-feira, mas só ontem rumou à Marina da Calheta, onde foi testado à Covid-19.

Por entre as histórias - que poderá ler nas páginas 8 e 9 do DIÁRIO desta quarta-feira - há uma em particular que gerou uma adesão significativa da diáspora madeirense que conviveu de perto com Henrique Afonso por entre os 19 países que o velejador passou.

Quando se encontrava na Polinésia Francesa, o madeirense conheceu uma italiana que queria enviar uma carta para uma amiga que estava nas Maurícias. Henrique incentivou-a então a escrever uma carta que depois seria entregue pelo próprio.

A transalpina insistia no e-mail e o 'Pirata' foi ao barco, arranjou uma garrafa vazia e pediu-lhe para que escrevesse uma mensagem, o que acabou por acontecer. "Infelizmente, essa mensagem continua comigo, porque as Maurícias fecharam", relembrou.

Entretanto, o 'Pirata' começou a pensar que este gesto poderia incentivar os emigrantes madeirenses a escreverem mensagens para os familiares que estão a residir na Madeira e assim foi. "Agora tenho mais de 20 garrafas para entregar", atira, tendo agora de se deslocar até várias zonas da Região, incluindo Porto Santo.

Dias 923 Meses 30 Horas 22.151 Milhas Náuticas 30 mil (aprox)

A circum-navegação iniciou-se a 15 de Janeiro de 2019, tendo Henrique Afonso zarpado rumo a Canárias desde o Cais 8 do Porto do Funchal. Passou entretanto por Cabo Verde, Barbados, Martinica, Curaçau, Aruba, Colômbia, Panamá, Equador, Marquesas, Polinésia Francesa, Bora Bora, Samoa, Vanuatu, Papua-Nova Guiné, Ilhas Leti, Timor-Leste, Reunião, Africa do Sul, Namíbia, Brasil, Açores e... Madeira.

A bordo da 'Sofia do Mar' permanecem os 200 litros de Vinho Madeira, generoso que permitiu recriar o 'Vinho da Roda' e, ao mesmo tempo, conferir características únicas ao grande 'tesouro' que este 'Pirata' levou consigo durante a passagem pelos trópicos.

A próxima viagem de Henrique Afonso já está a ser programada e o objectivo é chegar à Patagónia.