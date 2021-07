Maiores de 12 começam a ser vacinados no sábado na Madeira

A informação foi avançada por Pedro Ramos, no decorrer da visita ao Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, onde decorre, hoje, do segundo ‘open day’ da vacinação com AstraZeneca. À semelhança do que acontece hoje, não é necessário agendamento prévio.

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil deu conta de que o início da vacinação dos jovens, entre os 12 e os 17 anos, vai acontecer, também, em modo ‘open day’. O objectivo é vacinar o maior número possível de pessoas até Setembro, antes do início do novo ano lectivo.

"Acho que os jovens madeirenses são responsáveis", aponta Pedro Ramos, referindo-se à adesão destes à vacinação contra a covid-19. E é porque "todos temos a obrigação" de proteger que a Região, "seguindo o exemplo de outros países", vai iniciar já este fim-de-semana a vacinação a partir dos 12 anos. "Queremos continuar a proteger a nossa população, queremos ter as nossas crianças protegidas", facilitando a a mobilidade, refere o governante.

Embora a vacinação na Madeira e no Porto Santo esteja já acima dos 51%, as medidas sanitários e não farmacológicas, como o distanciamento e o uso da máscara, são para manter.

Conforme adiantou Herberto Jesus ao DIÁRIO (leia a edição impressa de hoje), para este grupo etário estão reservadas as vacinas da Pfizer, a única que até ao momento está 'validada' pela Agência Europeia do Medicamento para os mais jovens. Até ao momento a Direcção-Geral da Saúde ainda não se pronunciou sobre esta matéria, aspecto que não invalida que a Região avance já com a vacinação contra a covid-19 acima dos 12 anos.