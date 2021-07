Drones do Comando Operacional da Madeira detectaram dois focos de incêndio

Os drones do Comando Operacional da Madeira foram importantes para a detecção de dois focos de incêndio, esta noite, em Câmara de Lobos. Tudo decorreu no âmbito de uma acção de vigilância e dissuasão de fogos florestais do Comando Operacional da Madeira (COM) em apoio ao Corpo de Polícia Florestal e coordenada com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Os dois incêndios, que aconteceram entre a noite de ontem a o início da madrugada desta quarta-feira, ocorreram na zona da Boca dos Namorados, nas zonas altas do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos. Estiveram envolvidos o Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados do COM e elementos da Polícia Florestal em serviço no Posto de vigia da Cruz das Moças, na Quinta Grande.

"Este tipo de acções planeadas pelo COM e IFCN permitiu, como se pretendia, detectar focos de incêndio, nomeadamente em zonas onde estás onde estás ocorrências são reincidentes. A acção de vigilância foi efectuada com recurso a capacidades tecnológicas avançada que equipam os drones utilizados pelo COM, nomeadamente câmaras térmicas e câmaras de visão nocturna, para detecção e registo, e feixes laser para determinação de distâncias. Este é o resultado de muito treino e cooperação entre este comando operacional do Estado-Maior General das Forças Armadas e os agentes de proteção civil da Região, decorrentes dos vários protocolos assinados já este ano", refere nota do COM.

A deteção destes dois focos de incêndio pelo Núcleo do COM foi prontamente relatada à Polícia Florestal, que comunicou às restantes autoridades a ocorrência, tendo sido deslocados para o local bombeiros e efectivos policiais.

Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram fogo florestal durante a noite Um incêndio em mato no Caminho do Cabouco, Jardim da Serra, e com reacendimento ou novo foco já em zona florestal ao caminho da Boca dos Namorados, deram trabalho durante toda a noite aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram empenhados no combate às chamas durante largas horas.

"Na Região Autónoma da Madeira compete ao Comando Operacional da Madeira a coordenação do emprego dos meios das Forças Armadas empenhados em acções de apoio à proteção civil, ações que se enquadram no novo conceito de operações de Apoio Militar a Emergências Civis (AMEC), conceito que inclui a utilização de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS)", termina a mesma nota.