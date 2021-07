Albuquerque vai manter recolher obrigatório

Miguel Albuquerque diz que vai manter todas as actuais medidas em vigor no quadro de calamidade pelo que não vai acabar com “recolher obrigatório nenhum", no entanto não esconde estar um pouco preocupado com a situação pandémica no Porto Santo em consequência de novos casos de covid-19, sublinhando que neste momento existem apenas “duas cadeias identificados”.

Albuquerque disse ainda que a fiscalização detectou algum abuso por parte de um comerciante que já foi alvo de coima por não respeitar as regras de encerramento do estabelecimento.

O governante falava à margem de uma inauguração de uma unidade de turismo rural na freguesia do Paul do Mar que mereceu apoios do Proderam.