Paul do Mar à espera de solução para "mamarracho" que estraga a imagem da freguesia

Nestes dias de verão são muitos os turistas e os madeirenses que procuram a freguesia do Paul do Mar, mas dizem-nos que o maior movimento ocorre especialmente ao fim de semana.

No entanto, a população do Paul do Mar é unânime em dizer que o movimento não é tanto como noutras alturas, devido ao fecho do troço da estrada entre o Jardim do Mar e o Estreito da Calheta, por causa das obras de prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras à ER23.

Compreendem a realização das obras, mas lamentam o transtorno

Dizem que estão satisfeitos com as obras em curso e compreendem que demora o seu tempo, mas que o único transtorno de momento para chegar e sair do Paul do Mar, deve-se ao facto de terem de fazer o percurso pela estrada que liga à freguesia da Fajã da Ovelha e que demora mais tempo. Mas o pior é no inverno porque costuma cair derrocadas.

Foi próximo ao cais do Paul, nos bares ali existentes que o DIÁRIO contactou com alguns pescadores. Ângelo Correia encontrava-se sentado numa das mesas com outros dois amigos pescadores a falar sobre a obra do cais que está a ser requalificado. Quando questionado sobre o que falta fazer no Paul Mar, atirou logo, um dos problemas que está por resolver na freguesia é aquele prédio que estar por terminar junto ao campo de futebol. “É a vergonha da freguesia, um mamarracho”. Os outros dois amigos pescadores também concordam e referiram que já lá vai 14 anos para resolver aquela obra, que foi embargada.

Mas a população referiu outros problemas na localidade que desejam ver resolvidos, desde a falta de estacionamento, especialmente no Verão, a urgência na retirada do amianto do antigo Centro de Saúde, a reabilitação do bairro social, a resolução do escoamento das águas do novo troço no sítio da Lagoa.

População reclama o melhoramento da praia próxima ao cais

E como estamos no verão, a população reclama o melhoramento da praia próxima ao cais. João Pedro é músico na Banda do Paul do Mar e afirmou que “aos anos que já se fala de puxar mais para fora a protecção da praia junto ao cais e agora que já estão aqui a fazer obras podiam puxar as pedras mais para fora e criar um bom espaço de praia”.

Já o professor da única escola da localidade, Hélder Vinagre reclama um espaço cultural e alguma dinâmica ao nível musical para a localidade. “Um espaço onde constem as raízes e as tradições do Paul do Mar”.

Muitos são os emigrantes que nesta altura do ano regressam ao Paul do Mar, porque costumavam vir de férias e para participarem na festa da Lapa. E embora este ano o evento não aconteça devido à pandemia, os emigrantes voltaram à terra natal, oriundos da África do Sul, dos Estados Unidos da Améria e do Panamá para matar saudades.