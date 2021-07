Abertas candidaturas para o programa 'Funchal Educa +'

A Câmara Municipal do Funchal tem abertas, de 21 de Julho até 22 de Agosto, as candidaturas ao programa 'Funchal Educa +'. Uma iniciativa que disponibiliza, a título de empréstimo, equipamentos informáticos e acessos de internet a estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico ou do ensino secundário, que frequentam as escolas do Funchal.

O processo de candidatura é feito on-line através do site http://funchalapoia.cm-funchal.pt.

As condições gerais de acesso devem considerar os seguintes requisitos:

- Estudante morador ou moradora no concelho do Funchal há pelo menos um ano;

- Encontrar-se a frequentar o 2º ou 3º ciclo do Ensino Básico ou Ensino Secundário num estabelecimento de ensino no Funchal;

- Pelo menos um membro do agregado familiar enquadrar-se numa das seguintes situações:

1. Estar em situação de lay-off decorrente da pandemia covid-19, não estando esta situação a ser compensada por apoios do Governo Regional;

2. Estar na situação de desemprego, com inscrição no Instituto de Emprego da Madeira posterior a 1 de Março de 2020;

3. Mostrar perda de rendimentos no ano 2020 ou 2021, constante do extracto de remunerações;

O regulamento do programa de apoio prevê que todos os equipamento cedidos aos alunos e alunas é atribuído a título de empréstimo, devendo ser devolvido no final do ano lectivo em boas condições físicas e tecnológicas, de acordo com as condições das normas específicas.