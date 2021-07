Amanhã, quinta-feira, dia 29 de Julho, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da freguesia de Santo António, relativa à empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas (1ª Fase), afectando abastecimento, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O 'corte' afectará o Caminho de Santo António, Rua da Quinta Josefina, Beco da Madalena, Beco dos Vimieiros, Beco da Barraqueira e Azinhaga da Levada do Cavalo, entre as 9 e as 18 horas.