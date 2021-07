Madeira Andebol SAD arranca em casa do Águas Santas

De acordo com o sorteio realizado há instantes na sede da da Federação de Andebol de Portugal, o AM Madeira Andebol SAD vai iniciar a temporada 2021/2022 em casa do europeu Águas Santas.

Os madeirenses iniciam a prova no próximo dia 18 de Setembro, num campeonato que vai contar com 16 equipas que irão disputar ao longo de trinta jornadas a duas voltas, um dos mais competitivos campeonatos de sempre, que terminará a 4 de Junho de 2022.

Destaque para a visita da equipa insular ao reduto do Benfica, a 25 de Setembro, partida da 2.ª jornada.

O primeiro jogo no Pavilhão do Funchal será no dia 2 de Outubro, frente ao Sporting da Horta.