PCP apresenta propostas para Santa António

A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do Concelho do Funchal esteve hoje, dia 25 de Julho, a realizar uma acção de contacto com a população da freguesia de Santo António. Na ocasião, Ricardo Lume denunciou a "falta de investimento" naquela que é a freguesia mais populosa da Região e apresentou algumas das suas propostas caso seja eleito.

"A freguesia de Santo António continua a ser esquecida pelo executivo da câmara municipal e pelo Governo Regional, assim como pela junta de freguesia, que não dá resposta aos problemas da população", afirmou o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Santo António, salientando que "a partir de 2017, quando a CMF deixou de ter um vereador da CDU, o investimento nas Zonas Altas foi reduzido para 4,4%" [quando anteriormente é de 20%].

O alargamento do Caminho do Jamboto - "promessa que já vem há mais de duas décadas"; a construção de um acesso no Ribeiro Lavadouro; a colocação de muros no Caminho dos Três Paus; a repavimentação do caminho do Miranda e a melhoria do sistema de escoamento de águas pluviais; o acesso à rede de esgotos em localidades como o Sitio da Viana, o Caminho de Santa Quitéria e da Levada do Pico do Cardo; bem como a recuperação das zonas afetadas pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010 - "como é exemplo a consolidação da escarpa nas Escadinhas da Estrela" - ou ainda o acesso à água de rega para os regantes da freguesia de Santo António são algumas das reivindicações que a CDU se compromete a concretizar.