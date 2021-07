200 mil euros requalificam Rotunda da Ponte em Santo António

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador responsável pelo pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, visitaram os trabalhos de requalificação que decorrem na rotunda rodoviária da Ponte, situada junto ao início do Caminho dos Alámos, em Santo António. Um investimento da autarquia que ascende a cerca de 200 mil euros.

“Neste cruzamento já existia uma rotunda de dimensões não regulamentares e insuficiente para o volume de automóveis que esta artéria recebe diariamente. Depois da demolição de algumas construções existentes em volta, estamos a dar início aos trabalhos de alargamento da rotunda que permitirá dar outra fluidez ao trânsito de Santo António”, explicou na ocasião no presidente da Câmara.

A rotunda situa-se na confluência dos Caminhos dos Álamos e da Igreja na direcção leste/oeste, e da Rua do Campo do Marítimo com Avenida da Madalena na direcção norte/sul.

“Esta é uma zona muito movimentada, não só para os residentes e moradores da freguesia que utilizam com muita frequência esta via, mas também no acesso aos complexos desportivos, espaços comerciais e industriais, que existem na Ribeira Grande”, acrescenta o autarca, salientando que a empreitada corresponde a "um desejo muito antigo dos fregueses de Santo António".