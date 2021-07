A Câmara Municipal do Funchal informa que esta sexta-feira, 23 de Julho, o fornecimento de água será interrompido no âmbito da Empreitada de 'Controlo e Monitorização de Fugas (2.ª Fase)' na Travessa da Ajuda, freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento de água na referida rua, entre as 9 e as 18 horas.