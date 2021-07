A Câmara Municipal do Funchal informa que esta quinta-feira, dia 22 de Julho, vai faltar água no Caminho do Regedor, na freguesia de São Martinho, entre as 14 e as 19 horas.

O 'corte' provisório surge na sequência da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas (1.ª Fase), que irá obrigar a uma intervenção na rede de distribuição de água desta artéria.