Fim da obrigatoriedade do uso de máscara na capa nos jornais nacionais

Conheça os títulos que estão a marcar a imprensa nacionais desta quarta-feira, 28 de Julho.

Correio da Manhã:

- "11,3 milhões: Proença de Carvalho investigado"

- "Há suspeitas de fraude e branqueamento de capitais"

- "Pedida quebra de sigilo bancário e fiscal"

- "Defendeu famosos como Salgado e Sócrates"

- "'Não fui constituído arguido e estou certo de que não cometi qualquer ilícito', garante advogado ao CM"

- "Aumento do preço das casas anula efeito da descida do juro"

- "Alívio das restrições: Fim das máscaras em Outubro"

- "Kátia Aveiro internada após contrair covid-19"

- "Burlão apanhado: Falso militar seduzia mulheres"

- "Caução: Liberdade de Luis Filipe Vieira adiada"

- "Sábado em Aveiro: Supertaça com 10 mil adeptos"

- "Sporting: Sporar e Rosier na porta de saída"

- "Comissões no Dragão: Pedro Pinho fatura milhões"

- "Suspeita de violação: 'Foram atraídos para uma cilada'"

- "Sara morreu há quase 8 meses: GNR desconhece velocidade do choque"

- "Família Carreira em sofrimento exige respostas"

- "Vaticano: Cardeal acusado de desvio de fundos"

- "Novo Banco: relatório reparte culpas por PS e PSD"

Público:

- "Covid-19 - Plano para vacinar jovens está pronto, mas ainda espera luz verde da DGS"

- "Quando vamos deixar as máscaras? E o teletrabalho? Um plano a quatro velocidades"

- "Governo cria 500 vagas no superior para alunos de escolas desfavorecidas"

- "Tóquio2020 - Ginástica Simone Biles já não aguenta sofrer em silêncio Rússia vence final por equipas 29 anos depois"

- "Novo Banco - PS votou contra relatório por ser um 'ataque partidário'"

- "Apagão que isolou Portugal e Espanha vai ser investigado"

- "FMI alerta para 'linha divisória' na retoma a nível mundial"

- "Taiwan Ministro admite possível conflito armado iniciado pela China"

Jornal de Notícias:

- "Supremo liberta vítima de violência doméstica que tentou matar marido"

- "Covid-19 - Governo decide sobre fim do uso de máscara na rua já em agosto"

- "Futebol - Público de volta ao estádio na final da Supertaça"

- "Pandemia - Menores com 16 e 17 vacinados no próximo mês"

- "Só 7% das novas cartas pertencem a jovens condutores"

- "Costa apupado na chegada ao velório de Otelo"

- "Ex-GNR exibe crachá de serviço para seduzir e assaltar mulheres"

- "Vila do Conde Feira renova esperança de artesãos"

- "F.C. Porto Dragões aplicam chapa 6 ao Louletano"

- "Simone Biles - Pressão tira o tapete à melhor ginasta do Mundo"

Diário de Notícias:

- "Migrações - Nunca houve tantos a obter a nacionalidade portuguesa"

- "Tóquio 2020 - Simone Biles Desistiu em nome da saúde mental"

- "O mistério da casa abandonada da EDP no Jamor e do sem-abrigo que hoje sai de lá"

- "Salimo Abdula 'Sem o alinhamento do setor político da CPLP com o setor empresarial as coisas ficam coxas'"

- "Infarmed - Vacinação e um Marcelo otimista pressionam Costa a aliviar medidas"

- "Eutanásia, corrupção, teletrabalho - A agenda parlamentar de um outono quente"

- "TSU Governo quer reavaliar verbas da taxa destinadas à formação"

Inevitável:

- "Certificados Covid para entrar em cafés, restaurantes e supermercados"

- "Ex-combatentes. 'APOIAR tem sido uma espécie de call center do Ministério da Defesa'"

- "Clima. Enquanto o nível das águas sobe, a terra afunda"

- "Escape Rooms. Pagar para ficar fechado num quarto escuro"

- "Novo Banco. Relatório final aprovado com voto contra socialista"

- "INE. Viagens para o estrangeiro caíram quase 90% no primeiro trimestre"

- "EUA. Califórnia e NY exigem trabalhadores públicos vacinados"

Negócios:

- "Gestora de bens de Vieira pode ser destituída"

- "Governo com luz verde para levantar restrições"

- "Empresa dinamarquesa abre fábrica de meias e cria 130 empregos"

- "Caixa limita impressão de talões no multibanco"

- "Navigator aposta nas embalagens para alimentos"

- "IVA recupera mas fica ainda 500 milhões aquém de 2019"

- "#Os mais poderosos 2021 #46 Construiu carreira política lenta, mas sólida. É um novo nome na lista. #45 Tem nas mãos uma bomba-relógio que pode ser o sucesso ou infortúnio."

- "António Casanova - Grandes líderes são motores das mudanças com impacto - Opinião"

- "Robert Skidelsky - Devem os bancos centrais ter um mandato verde? - Opinião"

A Bola:

- "Prego a fundo"

- "Meité: Trabalho nas folgas para acelerar chamada à equipa"

- "Médio faz horas extra para chegar ao nível físico dos companheiros"

- "Diogo Gonçalves falha Moscovo, Gilberto será titular"

- "Jogos Olímpicos: Mais dois diplomas"

- "Sporting: Man. United volta a Nuno Mendes"

- "Lesão de Alex Teles pode abrir vaga em Old Traford para o lateral-esquerdo"

- "FC Porto: Luiz Días abre porta de saída"

- "Supertaça: Dez mil nas bancadas na primeira decisão da época"

- "Acesso permitido mediante certificado de vacinação ou testes negativos"

Record:

- "Coates é para renovar"

- "Leões querem retribuir dedicação do capitão"

- "Contrato até 2025: central pode ficar em Alvalade até aos 34 anos"

- "Matheus Nunes: 'Estou focado no Sporting'"

- "Paulinho promete época em grande"

- "Público volta aos estádios"

- "Saída congelada: Vlachodimos certo no arranque"

- "Grego será titular em Moreira de Cónegos"

- "Gil Dias passa para a direita"

- "FC Porto: Luis Díaz deixa tudo em aberto - 'Saída? vamos ver'"

- "Bis de Zaidu"

- "Hoje há duelo com Mourinho"

O Jogo:

- "Goleada aguçou apetite"

- "Louletano atropelado (6-1) em véspera do reencontro com Mourinho"

- "Zaidu bisou e aquece bota pelas laterais"

- "Luis Díaz chegou ao estádio imune ao novo estatuto internacional: 'Estou aqui a 100%'"

- "Tóquio2020: Ana Catarina nadou para a história"

- "Supertaça: Luz verde para 10 mil em Aveiro"

- "Sporting: Vendas tramam Amorim"

- "Benfica: Samaris e Gabriel em vias de resolução"

- "Braga: Al Musrati seguro até à Supertaça"

- "V.Guimarães: Alfa Semedo é reforço para o meio campo"