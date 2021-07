Região com a pior taxa de vacinação do País

Líder da ‘task force’ nacional garante que não é por falta de vacinas que a Madeira está atrasada no processo de imunização. Director regional de Saúde assume que os mais novos estão a mostrar resistência: “Mais importante do que as férias é estar vacinado”.

Na imagem de capa do DIÁRIO o destaque vai para o ‘Pirata’ que conclui circum-navegação em 923 dias. Henrique Afonso agradece o apoio dos emigrantes e já pensa na sua próxima viagem. O velejador recusa estatuto de vedeta: “A fama não existe. Vou continuar a ir às mesmas tascas, com as mesmas moscas”.

A nossa última página, é dedicada ao Verão e à ilha dourada, tudo isso devido à iniciativa Porto Santo Activo que irá animar a ilha em Agosto. DIÁRIO e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo promovem actividades para todos.

Referência ainda, na página 6, para o Morcego endémico que vai ser espécie protegida.

Na política, referência para a coligação ‘Confiança’ que indica Madalena Nunes à Assembleia Municipal. A candidata é vereadora no Funchal desde 2014.

Na nossa rubrica, das autárquicas, ‘Volta à ilha’, deixamos um olhar sobre o Paul do Mar que exige solução para o “mamarracho”.

