'Confiança' vai à frente no Funchal

A vantagem de quem está no poder na Câmara Municipal do Funchal é de 4 pontos e ao 3.º estudo DIÁRIO/Eurosondagem a candidatura PSD/CDS dá um passo atrás.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira é sustentado pelos 1.525 eleitores entrevistados que se pronunciaram sobre o factor mais decisivo no desfecho eleitoral. Para 27,3%, tudo depende do cabeça-de-lista.

Há incentivo reforçado para a compra de eléctricos. Programa de apoio, que esgotou nos primeiros quatro meses, terá mais meio milhão de euros. Um em cada três carros novos vendidos na Madeira já é eléctrico ou híbrido.

Autorizada presença de público nos jogos de Marítimo e Nacional A circular normativa da Direcção Regional de Saúde (DRS) define a lotação de ambos os recintos em 50%

Público de volta aos estádios. Autoridade de Saúde permite lotação até 50% para espectadores com teste negativo à Covid-19. Marítimo e Nacional já podem ter assistência no próximo domingo.

Pressão imobiliária na ‘aldeia da bicicleta’. Forte investimento dos promotores nos Prazeres está a causar pressão no ordenamento, nas acessibilidades e no saneamento.

E ainda os centros de saúde que ganham 12 novos médicos. A partir de Agosto a rede de cuidados primários passará a dispor de um total de 165 especialistas em Medicina Geral e Familiar.

A máxima prevista para hoje é de 27ºC e a mínima deverá rondar os 20ºC.

