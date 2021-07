Transição do Governo para o projecto da CMF será feita “muito proximamente”

“Sondagens são sondagens.” É esta a reacção de Pedro Calado ao resultado do 3.º estudo DIÁRIO/Eurosondagem, que dá a vantagem de quatro pontos a quem está no poder na Câmara do Funchal. O candidato da Coligação PSD/CDS lembra que “a campanha ainda nem começou”, pelo que “ainda há muita margem para progressão.”

Ainda assim, ressalva que a sondagem “mostra que há uma grande proximidade entre candidatos”, sendo que há “praticamente um empate técnico.” Lembra, também, que “quem está no executivo tem sempre alguma vantagem.”

Por outro lado, encara com normalidade o facto da população funchalense olhar para si mais como vice-presidente do Governo Regional, e menos como candidato à presidência da CMF. Por isto, “há que medir o timing correcto”, pois há uma tendência natural a se dedicar mais ao projecto da Câmara Municipal. O candidato prevê que esta transição ocorra “muito proximamente”.

Há muita coisa para fazer na nossa cidade e por tudo aquilo que achamos que neste momento está a levar o Funchal para uma situação de marasmo. Temos problemas muito graves de trânsito, temos problemas graves no abastecimento de água, em termos de delinquência, pessoas abandonadas nas ruas, animais abandonados praticamente em todo o lado, a falta de limpeza, a insegurança que tem reinado, o constante aumento de carga fiscal que tem surgido, a falta de apoio aos comerciantes. Pedro Calado



O projecto da Câmara Municipal do Funchal é um projecto que Pedro Calado conhece “muito bem”, tendo lá estado por quatro anos. É por conhecer bem que sente “cada vez mais vontade e necessidade de entrar e convictamente gerir os projectos da cidade.” Esta vontade surge, sobretudo, porque o candidato é da opinião de que, neste momento, “a cidade está um caos, está numa situação que urge relançá-la em todos os aspectos.”

Pedro Calado avança que “há um sem número de projectos que têm de ser apresentados”, nomeadamente na atracção de investimento, consolidação de projectos para os mais jovens, aposta na qualidade de vida para os mais idosos. “O que desejo é que seja um trabalho em prol de todos os funchalenses, um trabalho sério”, conclui.