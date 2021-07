CDU solidária com trabalhadores da Groundforce

A CDU está solidária com os trabalhadores da empresa da Groundforce.

Na iniciativa de hoje, que se realizou no Aeroporto Internacional da Madeira, Edgar Silva disse que "é muito importante que os trabalhadores desta empresa não cessem a sua luta em defesa dos seus direitos e do futuro da Groundforce".

Atendendo a que vivemos numa região insular distante, os aeroportos e todos quanto trabalham nestas infraestruturas desenvolvem um trabalho que deve ser valorizado e que é crucial para o nosso desenvolvimento económico e social. Por isso, existem acrescidas razões para que na Groundforce os direitos de quem trabalha sejam cuidadosamente reconhecidos". Edgar Silva

No entender do porta-voz da iniciativa, "o que não é admissível é que sejam insuficientes os trabalhadores para o normal funcionamento de todas as operações aeroportuárias realizadas pela Graundforce nesta Região Autónoma".

"Mais ainda se torna intolerável verificar que, como justamente reclamam as organizações representativas dos trabalhadores, a Groundforce esteja em incumprimento para com os trabalhadores, sendo de destacar pela negativa o não pagamento do subsídio de férias", sustentou.