“Não trabalhamos para sondagens, trabalhamos para o Funchal”, diz Miguel Gouveia

O actual presidente e candidato da Coligação ‘Confiança’ à Câmara Municipal do Funchal, esteve esta manhã em directo na TSF-Madeira, a comentar a vantagem que leva nestas Autárquicas, segundo o 3.º estudo DIÁRIO/Eurosondagem, notícia que faz manchete do DIÁRIO de hoje.



Os resultados são positivos para a Coligação e mostra que os funchalenses continuam a confiar no nosso projecto para liderar a cidade do Funchal, continuam a assumir que este projecto é o que melhor defende os interesses da nossa cidade. Miguel Silva Gouveia



Miguel Silva Gouveia garante a continuação do trabalho até aqui desenvolvido, pautado por um comportamento com “humildade, responsabilidade e rigor”. O candidato está ciente de que ainda faltam cerca de dois meses para as eleições, marcadas para 26 de Setembro, e atesta que “o trabalho não acaba aqui”.

Continuamos com muito trabalho a fazer no terreno. Estamos focados em manter o melhor das nossas energias para trabalhar para os funchalenses, para que o Funchal possa continuar a ser uma cidade inclusiva, com consciência social, sustentável, com visão de futuro. Esse tem sido o nosso foco. Miguel Silva Gouveia



Miguel Silva Gouveia afirma que, de momento, está concentrado no trabalho que está a fazer no Funchal como poder executivo, ao mesmo tempo que prepara um projecto para o próximo mandato. Projecto que “continue a levar o Funchal para uma cidade aberta, cosmopolita, de capitalidade europeia, uma cidade livre que se quer gerida pelos funchalenses.”

A Pedro Calado, o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, deseja “um bom trabalho ao destino da Região, que é, neste momento, o que lhe compete.” Acrescenta, ainda: “Todos nós podemos fazer a diferença no sítio onde estamos, e o Pedro com certeza poderá fazer a diferença para o Funchal na vice-presidência do Governo."