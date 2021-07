Madeirenses conquistam medalhas no Europeu de patinagem de velocidade

As equipas portuguesas de juniores masculina e juvenis feminina conquistaram ontem as medalhas de prata e bronze, respetivamente, na prova de 3.000 metros estafeta americana no Europeu de patinagem de velocidade, que decorre em Canelas, Estarreja.

No terceiro dia do Campeonato da Europa, e último dia de provas de pista, os atletas madeirenses Gonçalo Abreu, Marco Lira e Luís Carlos Silva - juntamente com João Carlos Branco - alcançaram o segundo lugar no pódio, enquanto as juvenis Jéssica Rodrigues (também madeirense), Bibiana Silva e Joana Vieira ganharam o 'bronze'.

Já o patinador Diogo Marreiros ficou hoje no quinto lugar na prova dos 1.000 metros sprint, depois de ter ganho duas medalhas de ouro nos dois primeiros dias do Europeu, primeiro, na prova dos 10.000 metros por pontos a eliminar, e, na terça-feira, nos 10.000 metros a eliminar.

Jéssica Rodrigues, que já tinha 'bisado' nas medalhas, com uma de prata (500 metros sprint de equipas, com António Piteira) e uma de bronze (5.000 metros a eliminar), juntou hoje mais uma de bronze à coleção.

Na segunda-feira, na prova dos 5.000 metros por pontos, Miguel Monteiro venceu a medalha de prata, no escalão de juvenis.

No mesmo dia, na prova dos 10.000 pontos a eliminar, Marco Lira venceu a medalha de prata, desta feita no escalão de juniores.

Na quinta-feira é dia de descanso no Europeu, que regressa na sexta-feira, com as provas de 100 metros sprint, 8.000 e 10.000 pontos, na estrada.