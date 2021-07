Escola transformada em lar vai gerar 60 postos de trabalho

O concurso para transformar a Escola de São Jorge num lar de idosos termina no início de Agosto. Tal como DIÁRIO já avançou, a ideia será transformar o antigo estabelecimento de ensino numa Instituição Particular de Solidariedade Social - que irá contar com o apoio do Governo Regional.

Miguel Albuquerque espera receber as aguardadas candidaturas para gerar 60 postos de trabalho - prevalentemente de pessoas naturais ou residentes no concelho - e gerar mais dinâmica à freguesia que tem "sofrido com alguma desertificação".

Há uns que só falam em ideias e não acontece nada. Nós já abrimos o concurso e é encerrado agora no início de Agosto. Aguardamos pelas candidaturas para avançar rapidamente com esta infra-estrutura. Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional vai fazer questão de que o futuro concessionário "contrate prevalentemente pessoas do concelho de Santana e da freguesia de São Jorge". Essa "atractividade" poderá fazer então com que se crie "muito movimento" e "outra dinâmica" nesta localidade.

Apesar da transformação, a infra-estrutura vai continuar a poder ser frequentada pela população. Quer o anfiteatro, quer o polidesportivo.

Esta escola tem 10 anos e tem um anfiteatro que vai continuar a ser disponibilizado para as pessoas da freguesia, que podem utilizá-lo para eventos culturais, recreativos ou o que entenderem. E a própria infra-estrutura desportiva também estará aberta, com entrada autónoma inclusivamente. Miguel Albuquerque

A empreitada de remodelação envolve o isolamento dos quartos, a adaptação das casas-de-banho e ainda a criação de um espaço dedicado à reabilitação. Estima-se que o futuro Lar de São Jorge possa acolher até 72 idosos.