CDU denuncia problema da falta de água de rega

A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa política, no sítio da Lombada, na freguesia de Santa Cruz, para abordar o problema da falta de água de rega.

O candidato à presidência da Junta de Freguesia de Santa Cruz pela CDU, Luís Escórcio, disse que "nos sítios do Salão, Lombada, Palmeira, Regadinhas, Terça e Janeiro os regantes queixam-se da falta de água para regar os seus terrenos agrícolas".

Uma situação "de extrema preocupação", pois os agricultores têm dificuldades de produção devido aos terrenos secos e à falta de água nestas localidades das zonas altas da freguesia de Santa Cruz".

A água que chega a estes regantes é proveniente da Levada dos Tornos, comumente conhecida como Levada Grande. Esta levada transporta água às populações de Gaula e quando chega às zonas altas de Santa Cruz já vem sem força e quase sem caudal nenhum". Luís Escórcio

Continuou dizendo que "a levada que distribuía a água de rega pelas zonas altas de Santa Cruz, era a Levada da Roda que, em 2017, com uma grande derrocada, a água foi desviada para outro lado e não chega às populações do Salão, Lombada, Palmeira e Regadinhas".

No seu entender, "é fundamental que este executivo JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz, que nada faz a não ser promessas, articule com o Governo Regional, mais especificamente, com a Águas e Resíduos da Madeira, para que se possa rapidamente resolver esta situação deveras danosa para os agricultores que regam os seus terrenos agrícolas nas zonas altas de Santa Cruz".