Máxima prevista de 27ºC esta quinta-feira na Madeira

O céu estará pouco nublado e a temperatura máxima poderá chegar aos 27ºC, esta quinta-feira, na Madeira.

Ainda que sol brilhe intensamente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um aumento de nebulosidade no Norte da Região e no Porto Santo a partir da tarde, havendo mesmo possibilidade de chuva fraca nesta vertente e nas terras altas no fim do dia.

O vento irá fraco de fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas. O Instituto aponta ainda a uma pequena subida da temperatura máxima.

Localidade Temperatura máxima (ºC) Machico 27 Funchal, Porto Santo, Lugar de Baixo e Ponta do Pargo 26 Câmara de Lobos e Caniçal 25 Porto Moniz, Santa Cruz, Santana e São Vicente 24

A temperatura da água do mar irá rondar os 21/23ºC. Na Costa Norte as ondas terão entre 1 a 1,5 metros, enquanto na Costa Sul as vagas serão inferiores a 1 metro.



Nestes dias de calor convém não esquecer que o Índice Ultravioleta (IUC) aponta para risco muito elevado de exposição solar na Madeira e Porto Santo.

Recomenda-se a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.