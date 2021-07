Funchal Sempre à Frente lança segunda 'newsletter'

A candidatura do 'Funchal Sempre à Frente' acaba de apresentar ao eleitorado uma segunda 'newsletter', acessível através do site www.funchalsempreafrente.pt.

Esta tem sido, uma nova forma de contacto e de aproximação com os cidadãos. Nesta publicação, Pedro Calado revela os melhores candidatos para as juntas de freguesia do Funchal e apresenta propostas para o concelho.

O candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal afirma que “as escolhas para os presidentes das dez juntas de freguesia tiveram como critério a seriedade, o trabalho, a competência e o reconhecimento social”.

Pedro Calado, que quer devolver confiança e esperança no futuro aos funchalenses, tem vindo a assumir vários compromissos para a cidade.

Na newsletter da candidatura da coligação PSD/CDS, os cidadãos podem conhecer as propostas apresentadas, assim como ficar a conhecer as últimas actividades desenvolvidas, nomeadamente debates com diversas entidades, de vários sectores de actividade do concelho, e contactos directos com a população.

Os eleitores interessados em subscrever a newsletter, podem-no fazer directamente no site da candidatura.