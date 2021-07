Pedro Calado quer dar "vida e dinamismo" à cidade

Pedro Calado, cabeça-de-lista da candidatura 'Funchal Sempre à Frente' à Câmara Municipal do Funchal esteve reunido, esta tarde, no cais do Funchal, com um grupo de cerca de 40 jovens, para "tentar medir o pulso" ao que a juventude sente presentemente em relação aos principais problemas da cidade.

A mobilidade e acessibilidades foram algumas das áreas apontadas como mais preocupantes para os jovens que falaram num "trânsito caótico", sobretudo em horas de ponta, bem como a construção da ciclovia na Estrada Monumental.

"Os jovens quiseram saber ainda que propostas a candidatura da coligação PSD/CDS apresenta tendo em vista a criação de emprego, apoios à habitação, resolução de problemas como a insegurança, a delinquência, o abandono de animais, a poluição do mar nas zonas balneares, bem como as falhas na limpeza das ruas, na recolha de lixo e na programação de eventos culturais e desportivos", refere nota da candidatura.

Pedro Calado saiu do encontro satisfeito por sentir que os jovens "não estão arredados" dos grandes problemas da cidade do Funchal.

Quero em conjunto com os jovens encontrar as melhores soluções para os problemas aqui identificados Pedro Calado

O candidato assumiu que tem uma equipa preparada para fazer uma gestão autárquica simples, próxima dos jovens, para que possam ter um futuro melhor e sustentável quer ambiental, econômica e financeira, social, cultural e desportiva. "Nós queremos dar outro movimento e dinamismo à cidade que hoje não existe", prometeu Pedro Calado.