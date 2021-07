Muito trânsito mas pouco congestionamento

Bom dia.

Esta quinta-feira amanheceu mais fresco, com alguma nebulosidade, mas com bons sinais vindos das estradas aos quais deitamos o olhar. O trânsito flui com rapidez, apesar de já intenso a esta hora, o que significa sem problemas para os condutores que se fazem à estrada.

É certo que ainda falta algum tempo até atingirmos o pico de circulação automóvel nos dias úteis, mas a verdade é que têm sido dias mais tranquilos, pelo menos nas manhãs. Assim continue.

Tanto nas entradas e saídas da via rápida, por exemplo, os principais pontos de maior intensidade, a partir do nó de Câmara de Câmara de Lobos (a ligação por via rápida e com rotunda pelo meio desde o Estreito é sempre complicada) e da zona da Cancela, no Caniço (numa entrada sempre dificultada pela fraca visibilidade aos carros que vêm no sentido Machico-Ribeira Brava), não são, neste momento nada de excepcional ao já habitual.

poderá ser do período de férias escolares e, também, por já estar muita gente de férias grandes anuais, um facto é que os problemas que normalmente ocorrem entre as 8 e após as 9 horas, quase não se têm colocado, embora quase sempre com muito trânsito na zona circular ao Funchal e nas proximidades das principais ribeiras, que coincidem com os acessos ao centro.

Para que tudo continue a correr sobre rodas, não se esqueça das medidas essenciais para uma condução segura: modere a velocidade, mantenha as distâncias de segurança e circule preferencialmente na faixa da direita.