Enfermeira Isabel Faia seleccionada para curso mundial

A Enfermeira Isabel Faia, vinculada no SESARAM há duas décadas, foi uma das 24 profissionais de saúde selecionadas para o curso ‘ELSO ECMO Course – Adult ECMO for Respiratory Failure and Septic Shock’, que se vai realizar em Outubro deste ano.

A Extracorporeal Life Support Organization (ELSO), entidade internacional que emana orientações referentes à Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO), realizará de 11 a 14 Outubro de 2021 em Estocolmo, no Instituto Universitário de Karolinska, um curso internacional denominado “ELSO ECMO Course – Adult ECMO for Respiratory Failure and Septic Shock”, dirigido a médicos, enfermeiros e perfusionistas.

Isabel Faia, reconheceu a mais-valia e a pertinência desta formação – com 24 vagas disponíveis a nível mundial, para a qualidade dos cuidados prestados.

Atualmente frequenta o mestrado de Especialidade de Enfermagem 'Médico-cirúrgica - Pessoa em Situação Crítica', na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, estando a desenvolver um trabalho de investigação no âmbito do mestrado designado “The critical care nursing to acute respiratory insufficiency patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation: a scoping review”.

Este mestrado está sob a orientação da Professora Doutora Isabel Rabiais que fará a integração das horas do curso internacional, nas horas de estágio do mestrado, na Unidade de ECMO do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Isabel Faia reconhece que “a visão partilhada foi de imediato reconhecida pelos superiores hierárquicos de Enfermagem, como também pela Direção Clínica e pelo Conselho de Administração, do papel assaz relevante da formação contínua”, que é transversal a todos os profissionais, em tempos de pandemia, “é de louvar”. A atitude de suporte, a valorização e o apoio financeiro – coberto na íntegra, “é reflexo de uma visão de futuro de excelência assumida pela instituição, assim como pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil”, disse.

O tratamento de pessoas em situação crítica envolve múltiplas dimensões e é complexo. Uma das técnicas de elevado impacto como a oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), apresenta um especial destaque mundial em contextos clínicos de insuficiência respiratória aguda, ARDS, choque séptico e, mais recentemente, no contexto da atual pandemia, no doente com pneumonia por SARS-CoV-2.