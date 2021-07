"Funchal está sempre de portas para receber aqueles que querem conhecer a nossa história"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vereadora Dina Letra, recebeu esta semana, nos Paços do Concelho, um grupo de professores provenientes do Chipre, da Croácia, da Itália e da Alemanha, participantes do Projeto Europeu Erasmus + 'Innovative Schools Together"'

O grupo constituído por 10 professores das áreas das novas tecnologias e da robótica, trabalham em parceria com a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, no Funchal, e estão de visita à Região para concluir o projeto nesta última ação de mobilidade.

Através de comunicado, a CMF cita Miguel Silva Gouveia que começou por congratular todos os intervenientes, e destacou “o alcance que o Programa Erasmus tem tido, ao longo dos anos, não só para as várias gerações de estudantes madeirenses, mas também para os professores que leccionam nas nossas escolas e que aqui encontram uma oportunidade para adquirir e partilhar conhecimento.”

O edil funchalense reconheceu, na ocasião:

“O papel importante que a União Europeia tem assumido em termos de intercâmbios educacionais e socioculturais que disponibiliza aos países membros, e que nos aproximaram a todos, em especial aos territórios ultraperiféricos como o nosso.” Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

O autarca deixou ainda uma palavra de apreço aos responsáveis por estes projectos nas escolas do Município, “porque sem eles o sucesso deste projecto não seria possível”, e concluiu: