Coligação Confiança lança site oficial da candidatura ao Funchal

A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR) lançou hoje, dia 12 de Julho, o site oficial da candidatura autárquica ao Funchal, liderada por Miguel Silva Gouveia.

No endereço, assumem destaque os candidatos da Coligação Confiança a todas as juntas de freguesia do Funchal, bem como a equipa candidata a assumir a vereação da Autarquia, sob a liderança de Miguel Silva Gouveia, com resenhas biográficas actualizadas.

A Coligação Confiança apresenta, igualmente, as seus "pilares de governação". Leia-se as propostas para as áreas da Sustentabilidade Financeira e Ambiental, da Equidade e Justiça Social, da Reabilitação Urbana, da Inovação e da Proximidade e Participação Cívica, caso seja reeleita.

O site conta ainda com notícias permanentemente actualizadas sobre as diversas acções desenvolvidas pela coligação a a nível local, além de uma área destinada aos munícipes, que "são convidados a dar o seu contributo para a cidade, com opiniões, sugestões e ideias sobre aquilo que a comunidade necessita e que serão tidas em conta pela candidatura".

Na mensagem do candidato, divulgada na página, Miguel Silva Gouveia afirma que:

A cidade do Funchal é hoje um lugar de excelência para viver, estudar e trabalhar. Este é o resultado da seriedade, da competência e da visão de um projeto credível, independente e responsável que iniciámos em 2013. Este é o legado da Coligação Confiança, que é preciso aprofundar nos próximos quatro anos, sempre com as pessoas no centro da aCção política. O Funchal não pode voltar ao passado e cabe-nos continuar a preparar a cidade para os desafios do presente e para as próximas gerações.

O cabeça de lista termina, apelando ao voto: