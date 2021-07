'Funchal Sempre à Frente' acusa 'Confiança' de "tentativa de vitimização"

A propósito da notícia publicada na edição de hoje do DIÁRIO, com o título "Instituto de Florestas veda jardim público à 'Confiança'", a candidatura 'Funchal Sempre à Frente' esclarece através de nota enviada para a redacção: "A Coligação Confiança está deliberada e convenientemente equivocada, uma vez que a apresentação da equipa candidata à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior não se realizou nos Jardins do Almirante Reis nem em qualquer outro espaço público".

De acordo com a mesma nota, "a apresentação realizou-se num espaço de restauração privado, na referida freguesia, a expensas da candidatura Funchal Sempre à Frente" [foto nesta notícia]

A coligação acredita que o "premeditado 'equívoco' só pode ser entendido como uma tentativa de vitimização, procurando recolher dividendos políticos e eleitorais, numa manobra desesperada de envolver a Coligação 'Funchal Sempre à Frente' em decisões para as quais não tem responsabilidade". E atira: "Em vez de se focar em fait-divers, era muito mais importante que a Coligação 'Confiança' e o seu cabeça-de-lista centrassem o debate político nos problemas que a cidade e os munícipes enfrentam, e para os quais desesperam por soluções céleres e eficazes".