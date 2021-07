Candidatura 'Funchal Sempre à Frente' lança newsletter

O 'Funchal Sempre à Frente' lançou hoje uma newsletter (https://mailchi.mp/c7c2204fd668/newsletter-1).

Depois da presença nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e Instagram, mas também com um site de campanha, também recentemente lançado, a candidatura de Pedro Calado à Câmara Municipal do Funchal continua a reforçar a sua presença no mundo digital.

"Esta é mais uma forma de contacto e aproximação ao cidadão, de dar a conhecer a todos os funchalenses, mas também a todos os simpatizantes e apoiantes da candidatura, as propostas e ideias de Pedro Calado e da sua equipa para o Funchal e também das equipas para as Juntas de Freguesia do Funchal, bem como de mostrar o dia-a-dia da campanha", revela em comunicado, acrescentando que, "para breve, estão previstas novidades digitais da candidatura.

Quem quiser subscrever a newsletter, deve enviar uma mensagem para o Facebook da candidatura do 'Funchal Sempre à Frente' no endereço www.facebook.com/funchalsempreafrente ou enviando um mail para [email protected].