Tome nota da agenda desta quarta-feira, 14 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quarta-feira, 14 de Julho

- Às 9 horas, a Assembleia Legislativa da Madeira recebe a reunião plenária;

- Das 10 às 17 horas, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza a campanha de prevenção solar - 'Com o Sol não se brinca' - no Clube Naval do Funchal;

- Às 11 horas, o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, apresenta a nova frota automóvel destinada ao transporte escolar do concelho;

- Às 15 horas, a CDU desenvolve uma iniciativa política sobre os problemas do ambiente, onde intervirá o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, na apresentação das conclusões desta iniciativa junto às instalações do Clube de Futebol Andorinha;

- Às 16 horas, a Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, em parceria colaborativa com a Associação Nacional de Displasias Ósseas e o Clube Judobrava realiza o encontro anual - 'Unidos contra Cancro Feminino' -, no Jardim Monte Palace;

- Às 17h30, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marca presença na sessão de assinatura de contratos-programa da 1.ª fase do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), que terá lugar na Direção Regional de Juventude (Rua dos Netos, 46);

- Às 18h30, a coligação Confiança apresenta Énia Freitas enquanto candidata da Coligação Confiança à Junta de Freguesia e a sua respectiva equipa. A iniciativa acontece na sede da Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses e conta com a presença do candidato da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia;

-Às 19h30, o grupo coral, Orfeão Madeirense realiza um concerto na Igreja da Nazaré.