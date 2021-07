Tome nota da agenda desta terça-feira, 6 de Julho

09h00 Reunião Plenária n.º 89

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas

11h00 Iniciativa CDU, junto ao Forte de São Tiago

11h00 Assinatura de protocolo entre o Serviço de Saúde da RAM e o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira – ‘Artes na Saúde – com a presença de Pedro Ramos e Jorge Carvalho, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

15h00 Assinatura de Protocolos entre a CMF e o Clube Naval do Funchal, com a presença Miguel Silva Gouveia, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal.

18h30 Coligação Confiança apresentação Marco Mendonça e respectiva equipa candidata à presidência da Junta de Freguesia do Monte, no Largo da Fonte. O candidato da Coligação Confiança à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião

CULTURA

17h00 Apresentação da obra escultórica da autoria de RIGO, intitulada ‘Coroa do Ilhéu’, no Ilhéu de Câmara de Lobos, com a presença de Miguel Albuquerque.