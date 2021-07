Gonçalo Jardim quer visão de futuro para Santo António

A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR), apresentou hoje Gonçalo Jardim, enquanto candidato à Presidência da Junta de Freguesia de Santo António, bem como a sua respectiva equipa.

O candidato da Coligação Confiança à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na ocasião, que decorreu no novo Complexo Habitacional da Quinta Falcão, e referiu que "o Gonçalo é um homem com provas dadas ao longo de toda a carreira e cuja experiência será determinante para que uma freguesia com o peso de Santo António possa enfrentar a crise social dos próximos anos".

O edil acrescentou ainda que o candidato que desde 2017 é Presidente da Assembleia de Freguesia, "já tem provado isso mesmo: que é possível ter uma junta mais próxima, mais atenta e mais solidária. É de cidadãos como ele, disponíveis para pôr o seu saber ao serviço dos outros e para cumprir abnegadamente a causa pública, que se faz este projecto, e acredito que esta freguesia, que é também aquela onde vivo, vai eleger o Gonçalo Jardim como o seu próximo Presidente."

Gonçalo Jardim tem 43 anos, é enfermeiro especialista e exerce a sua atividade no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e na Casa de Saúde São João de Deus. Em 2017, foi eleito Presidente da Assembleia de Freguesia de Santo António pela Coligação Confiança e, à luz dessas funções, destacou "a importância de a freguesia investir na modernização de práticas e na participação cívica, envolvendo cada vez mais as pessoas e valorizando a sua qualidade de vida. Em Santo António é preciso, mais do que nunca, fazer a diferença, porque esta é uma freguesia que não pode continuar a ficar para trás e que precisa de uma visão de futuro, criando condições de bem-estar para quem aqui vive e trabalha."

O candidato assumiu como prioridades a redução de assimetrias na freguesia, com melhoria das acessibilidades e novas redes de saneamento básico, e o investimento em novos espaços públicos, na linha do trabalho que tem sido feito pela Câmara Municipal do Funchal, mas destacou, especialmente, que "o maior desafio da freguesia passa pelo reforço dos apoios às famílias, com mais saúde, mais educação, mais proximidade e mais cidadania. É essa a marca da Coligação Confiança, um projeto que tem tornado a cidade mais preparada, resiliente e desenvolvida, com gente que tem provado ser capaz, e conto com o apoio de todas e de todos para recuperarmos o orgulho de viver em Santo António."