Tome nota da agenda desta terça-feira, 13 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta terça-feira, 13 de Julho

- Às 9 horas, a Assembleia Legislativa da Madeira recebe a sessão plenária;

- Às 10 horas, o Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal acolhe a entrega de certificados de conclusão do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião;

- Às 10 horas, o Sindicato dos Professores da Madeira reúne com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho;

- Às 10h30, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. realiza a cerimónia de entrega do 'Prémio Ambiental ZFI', nos escritórios da Zona Franca Industrial, no Caniçal. A cerimónia contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, da secretária regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, Susana Prada, e do presidente do conselho de administração da SDM, Roy Garibaldi;

- Às 11h30, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos;

- Às 12 horas, a CDU organiza uma iniciativa política que visa identificar as responsabilidades políticas pela privatização do litoral do Funchal. A iniciativa acontece junto ao Ilhéu da Pontinha e conta com a presença do candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva;

- Às 15 horas, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial organiza um webinar para a divulgação do Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia Covid-19 - Apoiar.PT.Madeira - REACT-EU;

- Às 17h30, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente no auto de doação à Região Autónoma da Madeira de 12 álbuns, com cerca de 5.800 postais, por parte do engenheiro Melim Mendes. A cerimónia decorrerá no auditório da Direção regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira;

- Às 17h30, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na recepção e envio dos jovens participantes na Academia do Jovem Voluntário no Centro de Juventude do Funchal;

- Às 18h30, a coligação Confiança apresenta Gonçalo Jardim como candidato da Coligação Confiança à Junta de Freguesia de Santo António e a sua respectiva equipa. O candidato da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente no evento de apresentação, que decorre no novo complexo habitacional da Quinta Falcão, na freguesia de Santo António;

- Às 19h30, a MSC Cruzeiros realiza um webinar dedicado à Madeira, sobre os itinerários com embarque e desembarque no Funchal entre Outubro e Novembro de 2021.